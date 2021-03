NEOS: Regierung hat Kontrolle über Krisenmanagement verloren

Die NEOS übt scharfe Kritik am Corona-Management der Regierung. Diese habe entgültig die Kontrolle verloren.

Die Regierung habe nach einem Jahr Corona-Pandemie endgültig die Kontrolle über das Krisenmanagement verloren. Der Impfstoff sei knapp, der Impfplan werde nicht eingehalten und Kinder und Jugendliche werden in Stich gelassen. Diese Bilanz zogen NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker und NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty am Freitag. Letzterer warnte vor den negativen Folgen der Corona-Einschränkungen auf Kinder und Jugendliche und forderte einen Notfallplan.

NEOS kritisiert Vorgehen beim Impfen

"Die Regierung hat nicht nur beim Kauf der Impfstoffe versagt, sondern auch beim Verimpfen", kritisierte Loacker. Zuerst seien beim Bestellen der Impfungen Millionen Dosen liegen gelassen worden und jetzt werden die vorhandenen nicht schnell genug verimpft. So seien zwei Drittel des gelieferten Moderna-Impfstoffs nicht verimpft worden. Von 122.000 gelieferten Dosen hätten nur 38.000 auch den Weg zu den Menschen gefunden. Die Gründe dafür kenne er nicht, so Loacker. "Die Regierung machte es offenbar wie die Großmutter: Das gute Geschirr wird nur zu besonderen Anlässen geholt."

Scharfe Kritik übte Loacker an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der einen Streit über den Impfstoff auf EU-Ebene angezettelt hatte. "Kurz hat sich mit seinen Enthüllung zu einer Lachnummer in der EU gemacht und seine Glaubwürdigkeit verspielt mit seinen Märchen über die geheimen Absprachen zwischen Beamten. Das ist eines Regierungschefs nicht würdig", attestierte Loacker. Dass Kurz nicht gewusst haben will, dass Österreich mehr Impfstoff hätte kaufen können, hält er für "unglaubwürdig" und sollte es tatsächlich stimmen, "ist er ein schlechter Chef".

90,4 Prozent der Bevölkerung nicht geimpft

NEOS fordern Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrien

Gesundheitsministerium wies Vorwürfe zurück

Das Gesundheitsministerium wies die Vorwürfe der NEOS zurück. Es sei die Hälfte des verfügbaren Moderna Impfstoffes bereits verimpft worden und nicht nur ein Drittel. Und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) habe bereits am 26. Februar einen Beraterstab für die psychosozialen Folgen der Coronakrise ins Leben gerufen. Es sei ein besonderes Anliegen des Ministers auch die psychischen und sozialen Auswirkungen dieser Krise schon früh unter Einbeziehung von Experten aus den verschiedenen Bereichen der psychosozialen Betreuung zu adressieren. Die ersten Empfehlungen des Beraterstabs seien dabei mit kontrollierten Öffnungsschritten in ganz Österreich bereits verwirklicht worden.

So ist seit kurzem in ganz Österreich die außerschulische Jugendbetreuung indoor und outdoor sowie Sport für Jugendliche bis 18 wieder erlaubt. "In den vergangenen Tagen wurden damit ganz konkrete Öffnungsschritte umgesetzt, die einen wesentlichen Beitrag zur psychischen Gesundheit für Jugendliche in dieser schwierigen Zeit leisten werden", hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.