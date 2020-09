NEOS orten "maximalen Ärger" bei Unternehmen - trotz Corona-Hilfen

Nach Ansicht der NEOS ist die heimische Wirtschaft bisher nicht gut durch die Coronakrise gekommen - trotz der Hilfsmaßnahmen von Türkis-Grün. "Die Regierenden haben das verbockt", so Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.

In einer Klubklausur will die Oppositionspartei deshalb am Dienstag Maßnahmen zur Krisenbewältigung ausarbeiten, etwa zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Entlastung des Faktors Arbeit.