NEOS: Nachbesserungen bei Verlustersatz gefordert

Die NEOS sehen beim Verlustersatz Bedarf für Nachbesserungen.

Bis 25. Februar sind lediglich 99 Anträge gestellt worden, wie aus einer Anfragebeantwortung des Finanzministeriums an die pinke Oppositionspartei hervor geht. Diese zeige, dass der Verlustersatz - wie auch der Fixkostenzuschuss mit bisher erst 7.877 Anträgen - selten beantragt würden, so NEOS-Wirtschaftssprecher, der "akuten Handlungsbedarf" ortet, wie er am Freitag erklärte.