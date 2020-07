NEOS fordern Corona-Strategie im Tourismus

Die NEOS fordern bereits jetzt eine Corona-Strategie der Regierung für den Wintertourismus. Ein Runden Tisch im November sei nämlich zu spät.

"Köstinger soll endlich eine einfache, ehrliche und nachvollziehbare Containment-Strategie (Eindämmungsstrategie, Anm.) vorlegen", fordert Schellhorn. "Die Unsicherheit bei den Betrieben ist sehr hoch. Wohl auch daher wurden die bisherigen Tests nicht so recht angenommen." Trotz manch gegenteiliger Ansagen und Handlungen fürchteten Hoteliers, dass ihr Haus bei einem positiven Fall gesperrt werden könnte. "Es geht um ein klares 'was passiert wenn'."

Bereits jetzt Strategie für Winter gefordert

So entstünden weniger potenzielle Corona-Herde. Es geht Schellhorn nämlich "eher um das Forcieren von Präventivmaßnahmen und die Aufklärung, als die vielen Testungen, weil schlussendlich ist man mit denen auch nicht sicher". Ein Test gebe nur zwei, drei Tage Sicherheit, dann sei er eigentlich veraltet, betont der NEOS-Mann immer wieder. Unfair sei, dass derzeit Gastronomie und Jugendherbergen die Tests selber bezahlen müssten. Schellhorn macht das bei seinem Gastrobetrieb in Salzburg trotzdem und benötigt dafür "rund 3.000 Euro wöchentlich".

Gäste nicht in Gefahr

Die Präventivmaßnahmen (Mund-Nasenschutzmasken, Hygiene, Abstand), um die es für Schellhorn vor allem geht, würden die Hotels und deren Mitarbeiter jedenfalls ernst nehmen und vollziehen. Das zeigten auch die bisher bekannten Infektionszahlen in St. Wolfgang, bei denen so gut wie keine Gäste sondern vor allem Mitarbeiter betroffen seien.

Rolle von McKinsey noch unklar

Die Tourismussprecherin des ÖVP-Koalitionspartners, die Grüne Barbara Neßler, forderte indes im "Standard" (Dienstagsausgabe), dass rund um die Coronatests im Tourismus "die Rolle von McKinsey und anderen an 'Safe A' Beteiligten offenzulegen" sei. Das fordert die Opposition bereits seit einigen Tagen. "Was wir an Ischgl und St. Wolfgang schmerzhaft sehen, ist, dass eine Tourismusstrategie, die auf Quantität und zu wenig auf Qualität setzt, in einer Krisensituation, wie wir sie nun haben, scheitert", so Neßler.