Neben Homeoffice: Auch Tele-Psychotherapie hat sich etabliert

Nicht nur der Arbeitsalltag, sondern auch die Ergründung des Seelenlebens hat sich mit der Coronakrise in die eigenen vier Wände verlegt. "Tele-Psychotherpie" über Telefon oder Videochat wird von den Patienten gut angenommen und ist eine funktionelle Alternative zum konventionellen Praxisbesuch, wie eine Umfrage der Donau-Universität Krems und des Bundesverbands für Psychotherapie unter 1.800 Therapeuten und Patienten zeigt.

Während des ersten Lockdowns Anfang des Jahres 2020 konnten plötzlich keine Therapieeinheiten in persönlicher Anwesenheit mehr abgehalten werden: "90 Prozent der Therapeuten haben auf die neue Situation spontan reagiert und auf Tele-Psychotherapie umgestellt", sagte Umfrageleiter Thomas Probst, Universitätsprofessor für Psychotherapiewissenschaften an der Donau-Universität Krems. Der sprunghafte Anstieg an Telefon- und Online-Angeboten konnte aber den Einbruch bei Therapien in persönlicher Anwesenheit in der Arztpraxis nicht kompensieren, sodass "die therapeutische Versorgung im Lockdown nicht annähernd so umfangreich war wie vor dem Lockdown", sagte Probst.