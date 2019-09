Nationalratswahl in Wien: Bezirks-Ergebnisse im Detail

Auch bei der Nationalratswahl 2019 haben die Wiener entgegen dem nationalen Trend gewählt. Hier sehen Sie die Wahlergebnisse aus ihrem Wiener Bezirk im Detail.

Die SPÖ hat bei der Nationalratswahl 2019 in Wien den ersten Platz verteidigt - wenn auch mit beträchtlichen Verlusten.

Das vorläufige Endergebnis ohne Wahlkarten beschert den Roten in Wien 28,9 Prozent - ein Minus von fast 6 Prozentpunkten. Die ÖVP konnte in Wien zu legen, wenn auch weniger als im Österreich-Vergleich. Die Grünen konnten in jedem einzelnen der 23 Wiener Bezirke zulegen. Die FPÖ musste in Wien ebenfalls Verluste hinnehmen.

Die NR-Wahl-Ergebnisse der Wiener Bezirke im Detail

1. Bezirk - Innere Stadt (1010 Wien)

Auch 2019 ist die ÖVP stärkste Partei in der Inneren Stadt. 34,53 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 4,49 Prozentpunkte weniger als 2017, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem deutlichen Abstand von 16,17 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen mit 18,36 Prozent (plus 11,83 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Ökopartei den Aufstieg von Platz sechs. 18,06 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 7,21 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Die Wahlbeteiligung in der Inneren Stadt betrug 43,1 Prozent.

2. Bezirk - Leopoldstadt (1020 Wien)

Die Nummer eins in der Leopoldstadt heißt weiter SPÖ. Die Sozialdemokraten erzielten 29,59 Prozent. Das ist zwar um 8,77 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Dahinter liegen die Grünen mit 26,47 Prozent (plus 17,49 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom vierten Platz. 18,98 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 1,59 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei im 2. Bezirk wurde die FPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 6,03 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 10,72 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 2,19 Prozentpunkte: 8,7 Prozent bedeuten Platz fünf. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT.

Die Wahlbeteiligung in der Leopoldstadt betrug 50,47 Prozent

3. Bezirk - Landstraße (1030 Wien)

Auch 2019 ist die SPÖ stärkste Partei in der Landstraße. 25,75 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 8,48 Prozentpunkte weniger als 2017 und ein klarer Verlust, reichte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Mit einem Abstand von 0,78 Prozentpunkten liegen unmittelbar dahinter die Grünen mit 24,97 Prozent (plus 17,33 Prozentpunkte).

Die Wahlbeteiligung in der Landstraße betrug 48,85 Prozent

4. Bezirk - Wieden (1040 Wien)

In Wien-Wieden legten die Grünen stark zu und lösten die SPÖ an der Spitze ab. Auf Platz zwei folgt die ÖVP, die um 3,15 Prozentpunkte auf 22,28 Prozent verlor. 22,25 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 9,89 Prozentpunkte ab und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Nummer vier im 4. Bezirk wurden die NEOS, die um 2,2 Prozentpunkte auf 12,16 Prozent wuchsen. Verluste gab es für die FPÖ, die 3,31 Prozentpunkte verlor und nun bei 7,77 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 4,03 Prozent (minus 5,77 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Die Wahlbeteiligung in Wieden betrug 48,01 Prozent: 9 814 Stimmen wurden abgegeben, 9 758 waren gültig. Insgesamt waren im 4. Bezirk 20 440 Personen wahlberechtigt.

5. Bezirk - Margareten (1050 Wien)

Die Nummer eins in Margareten heißt weiter SPÖ. Die Sozialdemokraten erzielten 29,88 Prozent. Das ist zwar um 8,43 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging an die Grünen, die auf 27,63 Prozent kamen (plus 18,55 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom fünften Platz. 18,24 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP - sie hielt damit de facto den Stand von 2017.

Die Wahlbeteiligung in Margareten betrug 49 Prozent

6. Bezirk - Mariahilf (1060 Wien)

Die Grünen haben in Mariahilf mit massiven Zuwächsen den ersten Platz erkämpft. Mit 32,5 Prozent schnitt die Ökopartei um 22,05 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die SPÖ. Die Sozialdemokraten müssen sich nunmehr mit dem zweiten Stockerlplatz begnügen. Sie erzielten 23,32 Prozent, um 11,97 Prozentpunkte weniger. 19,45 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die ÖVP. Damit baute die Volkspartei 1,37 Prozentpunkte ab und fiel von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Die Wahlbeteiligung in Mariahilf betrug 49,31 Prozent.

7. Bezirk - Neubau (1070 Wien)

Die Sozialdemokraten müssen sich nunmehr mit dem zweiten Stockerlplatz begnügen. 20,71 Prozent bedeuten einen schmerzlichen Rückgang um 14,51 Prozentpunkte. 15,68 Prozentpunkte trennen die SPÖ von der neuen Nummer eins. 17,3 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit baute die Volkspartei 2,13 Prozentpunkte ab und fiel von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei im 7. Bezirk sind die NEOS, die um 3,06 Prozentpunkte auf 12,19 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Verluste gab es für die FPÖ, die 2,58 Prozentpunkte verlor und nun bei 6,39 Prozent liegt. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 4,95 Prozent (minus 6,98 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.

Dahinter landete mit 1,05 Prozent die KPÖ, die damit 1,06 Prozentpunkte verlor. Für den "Wandel" gab es bei seiner Premiere 0,78 Prozent. Die Bierpartei war nur in der Bundeshauptstadt Kandidat. Sie erhielt 0,24 Prozent bzw. 25 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Neubau betrug 51,01 Prozent: Von den 10 532 abgegebenen Stimmen waren 10 486 gültig. Insgesamt waren im 7. Bezirk 20 645 Personen wahlberechtigt.

8. Bezirk - Josefstadt (1080 Wien)

Wechsel an der Spitze in der Josefstadt: Dort haben die Grünen klar den ersten Platz geschafft. Die Ökopartei liegt mit 32,4 Prozent um 22,08 Prozentpunkte über dem Resultat der letzten Nationalratswahl und damit vor der bisherigen Nummer eins, der SPÖ.

Auf Platz zwei folgt die ÖVP, die um 3,7 Prozentpunkte auf 22,05 Prozent verlor. 10,35 Prozentpunkte trennen die ÖVP von der neuen Nummer eins. 19,13 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten drastisch um 11,86 Prozentpunkte ab und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Die Wahlbeteiligung in der Josefstadt betrug 50,92 Prozent

9. Bezirk - Alsergrund (1090 Wien)

Im Alsergrund haben die Grünen massiv dazugewonnen und die Führung übernommen. Mit 31,39 Prozent schnitt die Ökopartei um 21,32 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die SPÖ.

Auf Platz zwei folgt die ÖVP, die um 2,41 Prozentpunkte auf 21,13 Prozent verlor. 10,26 Prozentpunkte trennen die ÖVP von der neuen Nummer eins. 20,93 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten drastisch um 11,6 Prozentpunkte ab und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Die Wahlbeteiligung im Alsergrund betrug 49,77 Prozent.

10. Bezirk - Favoriten (1100 Wien)

In Wien- Favoriten hat die SPÖ den ersten Platz behauptet, stagniert aber. Die Sozialdemokraten erzielten 38,69 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zu 2017 praktisch stabil. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 16,55 Prozentpunkten an die ÖVP, die auf 22,14 Prozent kam (plus 5,17 Prozentpunkte). 18,2 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 11,13 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier im 10. Bezirk wurden die Grünen, die um 8 Prozentpunkte auf 11,15 Prozent stark wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,49 Prozentpunkte: 5,32 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 2,58 Prozent (minus 2,7 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.

Die Wahlbeteiligung in Favoriten betrug 50,62 Prozent.

11. Bezirk - Simmering (1110 Wien)

Die Nummer eins in Simmering heißt weiter SPÖ. Die Sozialdemokraten erzielten 35,29 Prozent. Das ist zwar um 2,37 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 13,07 Prozentpunkten an die ÖVP, die auf 22,22 Prozent kam (plus 6,13 Prozentpunkte). 22,11 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ.

Die Wahlbeteiligung in Simmering betrug 50,6 Prozent.

12. Bezirk - Meidling (1120 Wien)

Auch 2019 ist die SPÖ stärkste Partei in Meidling. 33,07 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 3,45 Prozentpunkte weniger, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem deutlichen Abstand von 10,23 Prozentpunkten liegt dahinter die ÖVP mit 22,84 Prozent (plus 2,66 Prozentpunkte). 17,7 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 12,62 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.

Die Wahlbeteiligung in Meidling betrug 49,12 Prozent.

13. Bezirk - Hietzing (1130 Wien)

Die Nummer eins in Hietzing heißt weiter ÖVP. Die Volkspartei erzielte 33,8 Prozent. Das ist zwar um 0,74 Prozentpunkte weniger als 2017, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die SPÖ mit 19,61 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Sozialdemokraten damit aber erheblich um 6,18 Prozentpunkte.

Die Wahlbeteiligung in Hietzing betrug 54,08 Prozent.

14. Bezirk - Penzing (1140 Wien)

Die Sozialdemokraten sind jetzt Nummer zwei in Penzing. 25,64 Prozent bedeuten einen empfindlichen Rückgang um 6,89 Prozentpunkte. Nur 0,51 Prozentpunkte trennen sie dabei aber von der ÖVP. 20,6 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 14,49 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei. Viertstärkste Partei im 14. Bezirk wurde die FPÖ, die somit von Platz drei abstieg.

Die Wahlbeteiligung in Penzing betrug 52,35 Prozent.

15. Bezirk - Rudolfsheim-Fünfhaus (1150 Wien)

Die Nummer eins in Rudolfsheim-Fünfhaus heißt weiter SPÖ. Die Sozialdemokraten erzielten 31,91 Prozent. Das ist zwar um 6,63 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging an die Grünen, die auf 26,29 Prozent kamen (plus 17,63 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom fünften Platz. 17,7 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 1,65 Prozentpunkte. Viertstärkste Partei im 15. Bezirk wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte.

Die Wahlbeteiligung in Rudolfsheim-Fünfhaus betrug 47,69 Prozent

16. Bezirk - Ottakring (1160 Wien)

Die Nummer eins in Ottakring heißt weiter SPÖ. 30,98 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 5,99 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Dahinter liegen die Grünen mit 22,53 Prozent (plus 15,05 Prozentpunkte). Für die Ökopartei bedeutet die massive Steigerung den Aufstieg von Platz fünf. 21,21 Prozent der Wähler stimmten für für die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei um 2,73 Prozentpunkte.

Nummer vier im 16. Bezirk ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 7,19 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 12,52 Prozent für die Freiheitlichen.

Die Wahlbeteiligung in Ottakring betrug 50,41 Prozent.

17. Bezirk - Hernals (1170 Wien)

In Hernals haben die Grünen massiv dazugewonnen und die Führung übernommen. Die Ökopartei liegt mit 25,45 Prozent um 17,14 Prozentpunkte über dem Resultat der letzten Nationalratswahl und damit vor der bisherigen Nummer eins, der SPÖ. Die Sozialdemokraten sind nun Zweitplatzierte. Sie erzielten 24,6 Prozent und büßten damit 8,13 Prozentpunkte ein. 23,4 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP - sie hielt damit de facto den Stand von 2017.

Viertstärkste Partei im 17. Bezirk ist die FPÖ, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 5,85 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 10,69 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 2,52 Prozentpunkte: 10,3 Prozent bedeuten Platz fünf.

Die Wahlbeteiligung in Hernals betrug 50,62 Prozent.

18. Bezirk - Währing (1180 Wien)

Wechsel an der Spitze in Währing: Dort haben die Grünen den ersten Platz geschafft. Mit 27,89 Prozent schnitt die Ökopartei um 18,26 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die ÖVP.

Die Volkspartei ist nun Zweitplatzierte. Sie erzielte 26,29 Prozent, um 2,53 Prozentpunkte weniger. 18,39 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 9,34 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Die Wahlbeteiligung in Währing betrug 51,92 Prozent.

19. Bezirk - Döbling (1190 Wien)

Die Nummer eins in Döbling heißt weiter ÖVP. Die Volkspartei erzielte 32,27 Prozent. Das ist zwar um 0,53 Prozentpunkte weniger als 2017, reichte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Rang zwei ging wieder an die SPÖ, mit 21,64 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Sozialdemokraten damit aber erheblich um 6,7 Prozentpunkte. 17,16 Prozent der Wähler erreichten die Grünen.

Die Wahlbeteiligung in Döbling betrug 52,7 Prozent.

20. Bezirk - Brigittenau (1200 Wien)

Die Nummer eins in der Brigittenau heißt weiter SPÖ. 36,47 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 3,63 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 16,4 Prozentpunkten an die ÖVP mit 20,07 Prozent (plus 3,63 Prozentpunkte). 17,83 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 11,89 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.

Viertstärkste Partei im 20. Bezirk ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 7,85 Prozentpunkten markiert einen starken Rückgang auf 14,62 Prozent für die Freiheitlichen.

Die Wahlbeteiligung in der Brigittenau betrug 48,73 Prozent

21. Bezirk - Floridsdorf (1210 Wien)

Die Nummer eins in Floridsdorf heißt weiter SPÖ. 30,5 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 3,83 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Platz zwei ging an die ÖVP mit 25,98 Prozent (plus 6,39 Prozentpunkte). 20,14 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 10,59 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Die Wahlbeteiligung in Floridsdorf betrug 52,91 Prozent.

22. Bezirk - Donaustadt (1220 Wien)

Auch 2019 ist die SPÖ stärkste Partei in Wien-Donaustadt. Die Sozialdemokraten erzielten 29,42 Prozent. Das ist zwar um 5,24 Prozentpunkte weniger als 2017 und ein klarer Verlust, reichte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Dahinter liegt die ÖVP mit 25,83 Prozent (plus 5,71 Prozentpunkte). 18,26 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,96 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier im 22. Bezirk wurden die Grünen, die um 10,58 Prozentpunkte auf 13,79 Prozent massiv wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten.

Die Wahlbeteiligung in Donaustadt betrug 54,41 Prozent

23. Bezirk - Liesing (1230 Wien)

Die ÖVP hat in Wien-Liesing den ersten Platz erkämpft. Die Volkspartei liegt mit 27,94 Prozent um 3,72 Prozentpunkte über dem Resultat der letzten Nationalratswahl und damit vor der bisherigen Nummer eins, der SPÖ.