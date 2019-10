Nationalratswahl 2019: Endergebnis ist amtlich

Nun ist es amtlich: 4.835.469 Österreicher gaben bei der letzten Nationalratswahl ihre Stimme ab. Ab jetzt hat man vier Wochen Zeit, um das Ergebnis anzufechten.

Wer die Wahl anfechten will, hat ab jetzt vier Wochen Zeit, um sich an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu wenden. Angekündigt hat dies bisher niemand.

4.835.469 Österreicher gaben ihre Stimme ab

Laut dem amtlichen Endergebnis waren 6.396.812 Österreicher am 29. September wahlberechtigt, 4.835.469 haben ihre Stimme abgegeben. Damit betrug die Wahlbeteiligung 75,59 Prozent, das ist ein deutlicher Rückgang (um 4,41 Prozentpunkte) gegenüber 2017. 4.777.246 Stimmen waren (wie schon im vorläufigen Endergebnis) gültig. In den Nationalrat gewählt wurden 71 Abgeordnete der ÖVP, 40 der SPÖ, 31 der FPÖ, 26 der Grünen und 15 der NEOS.

Ob die FPÖ tatsächlich alle 31 besetzen kann, wird sie erst im Lauf der nächsten Woche wissen. Denn Philippa Strache, die Frau des früheren FPÖ-Chefs, hat auf eines der Wiener FPÖ-Mandate Anspruch - aber die Freiheitlichen wollen sie nicht mehr im Klub haben. Entscheiden will Frau Strache, wie ihr Anwalt kundtat, bis zur Konstituierenden Sitzung des Nationalrats am 23. Oktober.

Kurz bei Vorzugsstimmen klar Erster

Kickl vor Hofer

Die meisten seiner Vorzugsstimmen erzielte Kickl mit 17.838 in seinem Heimatbundesland Niederösterreich. Und er überholte auch in der Heimat Hofers seinen Parteichef: Mit 2.383 Vorzugsstimmen lag Kickl im Burgenland knapp vor dem Listenersten, der dort auf 2.010 dieser Stimmen kam.

Tarik Mete als heimlicher Gewinner

Cap und Duzdar verhalfen Vorzugsstimmen nicht

Ähnlich erging es Duzdar: Sie holte im Regionalwahlkreis Wien Nord zwar mit 2.263 auch mehr Vorzugsstimmen als die Listenerste Ruth Becher (1.896) - aber sie kam nicht einmal in die Nähe der für die Vorreihung nötigen 6.716. Somit bleibt Becher das SPÖ-Mandat in diesem Wahlkreis.

Kunasek nimmt sein Mandat nicht an

In der Steiermark hat ein Kandidat die Vorreihung geschafft - will sein Mandat aber gar nicht. Der frühere Verteidigungsminister Mario Kunasek kam im Regionalwahlkreis Graz auf genug - nämlich 5.365 - Vorzugsstimmen für die Vorreihung. Aber für ihn war bei seiner "Solidaritätskandidatur" an letzter Stelle schon klar, dass er Spitzenkandidat bei der steirischen Landtagswahl am 24. November ist - und im Landesparlament bleiben will.