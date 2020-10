Nationalrat: Die Plenarwoche im Detail

Am Mittwoch startet die Nationalratssitzung mit der Budgetrede von Finanzminister Blümel. Hier alle weiteren Themen im Detail.

MITTWOCH, 14.9. - Beginn 10 Uhr:

Weiter geht es mit außenpolitischen Themen, darunter der Außen- und Europapolitische Bericht der Regierung sowie der Auftrag an die Regierung, für EU-Sanktionen gegen Personen einzutreten, "die für Gewalt, Unterdrückung und Wahlbetrug in Belarus verantwortlich sind". Unterstützt wird das von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS.

Saniert wird am Nachmittag das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Angesichts eines bereits laufenden Vertragsverletzungsverfahrens erhalten die erweiterten Familienangehörigen von EU-Bürgern, die Anspruch auf erleichterten Aufenthalt haben, künftig eine "Niederlassungsbewilligung". Damit dürfen sie in Österreich selbständig arbeiten und nach zwei Jahren auf eine "Rot-Weiß-Rot-Karte" umsteigen. Adaptiert werden auch Bestimmungen über den "Brexit" - unter anderem, dass (im Asylgesetz) Großbritannien weiterhin als "sicherer Drittstaat" gilt.

DONNERSTAG, Beginn 9 Uhr

Nach der Budgetrede am Vortag sind am Donnerstag die Abgeordneten am Wort: sie debattieren gleich zum Beginn der Sitzung das Budget 2021 in einer "ersten Lesung". Die Budgetberatungen gehen dann am 6. November mit dem traditionellen Expertenhearing im Budgetausschuss weiter.