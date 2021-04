Nationalrat: Coronavirus-Geimpfte ersparen sich schon bald das Testen

Coronavirus-Geimpfte werden schon bald Getesteten gleich gestellt. Montagmittag soll in einer Sondersitzung des Nationalrats ein entsprechender Beschluss behandelt werden.

Öffnungen nach Lockdown am 19. Mai: Corona-Impfung als Alternative zu Testung

Eigentlich wäre die entsprechende Regelung vom Nationalrat schon vor längerem im Rahmen eines größeren Gesetzespakets beschlossen worden. Doch der Bundesrat verweigerte seinen Segen und lässt das Paket jetzt acht Wochen abliegen, bevor es in Kraft treten kann. Grund für die Blockade war weniger die Gleichstellung von Geimpften mit Getesteten als die von der Koalition geplanten Eintrittstests in den Handel, die ebenfalls in der Novelle integriert waren.