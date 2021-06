Nachtgastro darf aufsperren und FFP2-Pflicht soll fallen

Heute um 8.15 Uhr wird die Regierung neue Öffnungsschritte für Juli verkünden. Betreffen soll das besonders die Nachtgastronomie und auch die FFP2-Pflicht soll großteils fallen.

Die Nachtgastronomie hofft auf ein Ende der langen Corona-Sperre. Ab voraussichtlich Mitte Juli sollte in Clubs und Discos "tanzen und trinken an der Bar" wieder erlaubt sein, allerdings mit "3G"-Nachweis. Dies ist einer der neuen Öffnungsschritte, die die Regierung am Donnerstag in einer Pressekonferenz vorstellt. Stark zurückgenommen werden dürfte die Maskenpflicht in der Gastronomie und im Handel.