Nachhaltigkeit beim Renovieren für Hälfte der Österreicher wichtig

Zukunftsträchtige Einstellung: Das Thema Nachhaltigkeit ist für jeden zweiten Österreicher beim Renovieren wichtig.

Gebaut und renoviert wird fleißig: Ein Drittel hat in den vergangenen beiden Jahren derartige Arbeiten durchgeführt, mehr als ein Viertel plant ein Projekt in den kommenden zwei bis drei Jahren, ergab eine Umfrage im Auftrag von ImmoScout24. Isolierung, Beschattung und neue Fenster stehen auf der To-do-Liste ganz oben.

Hälfte der Österreicher ist Nachhaltigkeit beim Renovieren wichtig

So geben die Befragten an, am ehesten eine Verbesserung der Isolierung (28 Prozent), die Installation von Beschattungselementen wie Außenrollos bzw. Grünfassaden (28 Prozent) oder die Montage neuer Fenster (22 Prozent) in Angriff nehmen zu wollen. Auch die Umsetzung von Smart Home-Lösungen können sich 22 Prozent zumindest eher vorstellen. Was in geringerem Maße auf der Agenda steht, sind die Installation von Klimaanlagen (17 Prozent) und Sprachassistenten (15 Prozent).