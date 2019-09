Nach Wahlschlappe: Rendi-Wagner will "Weg der Menschlichkeit weitergehen"

Trotz der schweren Wahlniederlage bei der Nationalratswahl will SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner weiter machen.

"Heute ist eine Zwischenstation, der Weg geht weiter", sagte sie in einer ersten Reaktion im SPÖ-Festzelt in der Löwelstraße. "Es ist der Weg der Menschlichkeit, den wir gemeinsam weitergehen werden."

Rendi-Wagner sprach angesichts der Hochrechnungen wie zuvor Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda von einem "Zwischenergebnis". Jedoch sei es "nicht das was wir uns gewünscht haben und wofür wir in den letzten Wochen gekämpft haben", räumte sie ein. "So ehrlich muss man sein."