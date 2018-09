Nach Vorfällen in Wien: Tierärztekammer gibt gratis Hunde-Kurse

Nach mehreren Vorfällen in Wien mit aggressiven Hunden bietet die Tierärztekammer gratis Hundehaltungskurse an. Denn Bisse geschehen meist aus falscher Haltung heraus.

Hundeführerschein in Wien

In Österreich gebe es einen “Fleckerlteppich unterschiedlichster Regelungen”, sagte Schmid – von einer Kampfhunde-Liste in Vorarlberg bis zum Hundeführschein in Wien. Die gesetzlichen Anforderungen an die Sachkunde des Hundehalters würden von null bis zehn Ausbildungsstunden schwanken und seien teils freiwillig, teils verpflichtend.