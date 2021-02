Nach Spiel gegen Westwien: Vier Coronafälle bei HC Linz

Unter den Spielern und Betreuern der HC Linz gibt es vier positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Es wird vermutet, dass es beim Heimspiel gegen Handball-Ligakonkurrent Westwien, der seinerseits einen Tag nach der Partie Coronafälle entdeckt hatte, zu einer Ansteckung gekommen ist.

Zwar sei schon aufgrund der Meldung aus Wien der Trainingsbetrieb in Linz sofort eingestellt worden, doch der "Ansteckungskelch" sei deswegen nicht am Club vorübergegangen, hieß es am Montag vonseiten der Oberösterreicher.