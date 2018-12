Nach Raubserie auf Trafiken und Bäckereien in Wien-Brigittenau: Täter gefasst

Nach mehreren Überfällen auf Trafiken und Bäckereien in Wien-Brigittenau, konnte ein 26-Jähriger festgenommen werden. Er zeigte sich geständig.

Der junge Mann überfiel insgesamt zwei Trafiken und zwei Bäckereien in Wien-Brigittenau. Zwei Überfälle ereigneten sich am 19. Dezember innerhalb von wenigen Minuten. Der Mann betrat um 07.24 Uhr mit einer Kapuze und einem Schal maskiert eine Trafik und forderte Bargeld. Dabei bedrohte er die Angstellte mit einem Pfefferspray. Um 07.28 Uhr überfiel er mit gleicher Vorgangsweise eine Bäckerei.

Am 20. und am 21. Dezember 2018 kam es zu zwei weiteren Überfällen. Der Verdächtige betrat gegen 17 Uhr eine Bäckerei, bedrohte eine Angestellte und eine Kundin. Nachdem die Kundin dem Täter Geld ausfolgte, flüchtete dieser. Am nächsten Tag überfiel er eine weitere Trafik im 20. Bezirk. Der Angestellten ist es gelungen den Alarmknopf zu betätigen und die Polizei zu verständigen. Der Mann griff dabei in die geöffnete Kassenlade, entnahm Bargeld und flüchtete. Der Wiener wollte damit seine Drogensucht finanzieren, sagte er in seiner Einvernahme.