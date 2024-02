Nach dem Überfall auf eine Bank-Postfiliale in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing fahndet die Wiener Polizei nach dem Täter. Die Wirtschaftskammer Wien hat für Hinweise eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt.

Am 20.02.2024 soll ein bisher unbekannter Mann eine Bankpostfiliale in der Hütteldorfer Straße betreten haben. Dort soll er die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Angestellten sollen der Forderung nachgekommen sein und der Verdächtige konnte mit dem Bargeld in Richtung Linzer Straße flüchten. Es wurde niemand bei dem Vorfall verletzt.