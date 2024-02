Polizeieinsatz in Wien-Penzing.

Fahndung nach bewaffnetem Mann nach Raubüberfall auf Postfiliale in Wien-Penzing

Am Dienstagnachmittag wurde eine Postfiliale in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing von einem Unbekannten ausgeraubt.

Der Mann bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe und konnte mit Bargeld flüchten, berichtete die Landespolizeidirektion. Bei dem Vorfall um 15.45 Uhr wurde niemand verletzt.

Bewaffneter Mann raubte Postfiliale in Wien-Penzing aus: Fahndung

"Es werden nun Videos ausgewertet und Zeugen befragt", erklärte Sprecherin Julia Schick der APA. Mit welcher Summe der Räuber flüchten konnte, steht noch nicht fest. Der Tatverdächtige war laut Polizei maskiert, dunkel bekleidet und trug eine dunkle Baseballkappe sowie einen schwarzen Rucksack, in dem er das Bargeld verstaute.