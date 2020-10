Nach Mordversuch in Wien-Simmering: Tatverdächtiger festgenommen

Im September wurde ein 19-Jähriger in Wien-Simmering niedergestochen. Nun konnte der mutmaßlicher Täter ausgeforscht werden.

Wien: Tatverdächtiger in Wohnung festgenommen

Am Dienstag konnten die Ermittler mit der Unterstützung der WEGA den Mann in seiner Wohnung festnehmen. In der Wohnung wurde auch die Tatwaffe, eine Nagelschere, sichergestellt. Der Festgenommene zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.