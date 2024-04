Nach Morddrohungen gegen Eden Golan: ESC-Organisatoren melden sich zu Wort

Die Veranstalter des Eurovision Song Contests (ESC) haben "gezielte Kampagnen" gegen teilnehmende Musiker als "inakzeptabel" kritisiert.

ESC-Organisatoren gegen Beschimpfungen, Hassreden und Belästigungen

In der EBU-Erklärung wird betont, dass die Meinungsfreiheit und das Recht auf Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft nachdrücklich unterstützt würden. Die EBU wende sich jedoch entschieden gegen jede Form von Beschimpfungen im Internet, Hassreden oder Belästigungen, die sich "gegen unsere Künstler oder Personen richten, die mit dem Wettbewerb in Verbindung stehen". Künstler des ESC ins Visier zu nehmen, sei "inakzeptabel und völlig unfair".

Morddrohung gegen Israels ESC-Teilnehmerin Eden Golan

Der ESC ist in diesem Jahr im schwedischen Malmö. Die beiden Halbfinale finden am 7. und am 9. Mai statt, das Finale am 11. Mai. Deutschland geht mit dem 29-jährigen Sänger Isaak und seinem Lied "Always On The Run" an den Start.