Böhmermann und Schulz kommentieren erneut Eurovision Song Contest

Böhmermann und Schulz begleiten in diesem Jahr das große Eurovision Song Contest Finale am 11. Mai.

Letztes Jahr kommentierten die Satire-Ikonen Jan Böhmermann und Olli Schulz erstmals beim österreichischen Sender FM4 den Eurovision Song Contest in Liverpool. Dieses Jahr sind sie in Malmö erneut live dabei.

Böhmermann und Schulz kommentieren Eurovision Song Contest Finale für FM4

Wie bereits 2023 werden sie sich in die Kabine der Kommentatoren drängen und das große Finale des Wettbewerbs am 11. Mai ab 20.45 Uhr auf FM4 beziehungsweise im Videolivestream übertragen. Der "ZDF Magazin Royal"-Moderator Jan Böhmermann und der Musiker sowie Satiriker Schulz bringen Erfahrung in ihrer Zusammenarbeit mit. Immerhin veröffentlichen sie den Podcast "Fest & Flauschig" zweimal wöchentlich.