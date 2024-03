ESC-Halbfinale: Österreich mit Startnummer 6

Österreich tritt im 2. Halbfinale des 68. Eurovision Song Contests mit Startnummer 6 auf. Die genaue Startreihenfolge für die Semifinale am 7. und 9. Mai wurde am Dienstagabend bekanntgegeben.

Für die Popkünstlerin Kaleen und ihren Titel "We Will Rave" steht der Sprung ins große Finale an, welches am 11. Mai stattfinden wird.