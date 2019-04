Nach Manipulations-Vorwürfen: Miss Vienna Wahl wird wiederholt

Beatrice Körmer wird ihren Titel wohl abgeben müssen, denn am Montag wurde bekanntgegeben, dass die Wahl zur Miss Vienna nach Vorwürfen von Unregelmäßigen wiederholt wird.

Wahl zur Miss Vienna wird wiederholt

Die Corporation will künftig dafür sorgen, dass die Wahlen “strengsten Kriterien” unterliegen, wie eine Sprecherin der APA sagte. “Da für uns als Miss Austria Corporation die absolute Chancengleichheit aller Kandidatinnen oberste Priorität hat – werden wir für diese Neuaustragung der Miss Vienna Wahl – eine neue, absolut unabhängige Jury installieren”, hieß es in einem Statement. Die Mitglieder dürften dabei in keinerlei Verhältnis zu einer der Teilnehmerinnen stehen.