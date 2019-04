Turbulente Wahl der Miss Vienna 2019: Beatrice ist die Schönste

Ein kleiner Skandal überschattet die gestrige Miss Vienna Wahl 2019 und ihre Siegerin Beatrice Körmer. Die Jury soll laut eines anonymen Schreibens nämlich manipuliert worden sein.

Beatrice Körmer wurde gestern im Club Schwarzenberg zur Miss Vienna 2019 gewählt. Die 23-Jährige konnte sich gegen ihre elf Kontrahentinnen durchsetzen und sich am Donnerstagabend die Krone aufs Haupt setzen lassen. Die Freude bei Körmer währte allerdings nur kurz. Kurz nachdem das Foto- und Catwalk-Model zur Miss Vienna gekürt wurde, kamen Gerüchte auf, dass der Wettkampf geschoben sei. In einem anonymen Brief warf man der Jury vor, die Wahl nicht korrekt durchgeführt zu haben. Körmer wurde bei ihrem Auftritt teils ausgebuht und sogar eine Aberkennung des Titels stand im Raum.