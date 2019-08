Nach Lkw-Unfall auf S6: Polizei konnte Geisterfahrer ausforschen

Nach einem Lkw-Unfall am Mittwoch auf der S6, fuhr ein Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung um dem Stau zu entkommen. Die Polizei konnte den Geisterfahrer ausforschen.

Der Geisterfahrer, der nach einem Lkw-Unfall auf der Semmering-Schnellstraße (S6) am Mittwoch bei Maria Schutz in der Gemeinde Schottwien (Bezirk Neunkirchen) gegen die Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse unterwegs war, ist ausgeforscht worden. Es handelt sich um einen Lenker aus Ungarn, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag einen Bericht des ORF Niederösterreich.