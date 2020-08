Nach künstlicher Befruchtung in Wien gestorben: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Wien untersucht den Tod einer 27-jährigen Frau, die Anfang August nach einer künstlichen Befruchtung gestorben ist.

Das teilte Behördensprecherin Nina Bussek am Donnerstag auf APA-Anfrage mit.

Tod nach künstlicher Befruchtung: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Klinik schloss Zusammenhang zwischen Tod der Patientin und der Entnahme von Eizellen aus

Aufklärungsbedürftig erscheint vor allem, ob bzw. inwieweit es einen Zusammenhang zwischen dem Ableben der 27-Jährigen und der Entnahme von Eizellen gibt, die im Juni in der Privatklinik Döbling zum Zweck einer künstlichen Befruchtung durchgeführt wurde. Die Klinik schloss einen solchen gegenüber der APA dezidiert aus. Es gebe aus medizinischer Sicht "keinen Zusammenhang zwischen der IVF-Behandlung und dem Tod der Patientin nahezu zwei Monate später", hieß es in einer Stellungnahme. Die Klinik geht davon aus, dass die 27-Jährige an den Folgen einer Lungenembolie und nicht - wie von den Angehörigen behauptet - aufgrund einer Blutvergiftung gestorben ist. Bei einem Kontrolltermin Mitte Juli sei die Patientin gesund gewesen.