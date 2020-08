Wienerin starb nach künstlicher Befruchtung

Anfang August ist eine 27-jährige Wienerin verstorben, nachdem sie eine künstliche Befruchtung durchführen hat lassen. Laut Medienberichten erlitt die Frau eine Blutvergiftung. Sie hatte sich in der Privatklinik Döbling im Juni Eizellen entnehmen lassen. Dort hat man den Fall untersucht, wie man auf Anfrage betonte, einen medizinischen Zusammenhang zwischen dem Eingriff und dem Tod der Frau schloss man folglich aus.

Laut dem Bericht der "Kronen Zeitung" erhebt die Mutter der jungen Frau schwere Vorwürfe an die Ärzte. Denn es sei unklar, wodurch die Blutvergiftung entstanden ist - also ob etwa eine Hygienepanne vorliege. Auch sei der Embryo abgestorben, die Frau habe ihn einige Tage im Bauch gehabt. Der Wunsch, die Patientin von der Klinik Floridsdorf zu Spezialisten in das AKH zu verlegen, sei aber abgelehnt worden.