Nach Insolvenz: Level-Mitarbeiter demonstrieren in Wien

Am Mittwochvormittag versammeln sich die Mitarbeiter der insolventen Fluglinie Level am Wiener Ballhausplatz. Sie kritisieren, dass es für sie keinerlei staatliche Hilfen gegeben habe.

Mitarbeiter der insolventen Billigfluglinie Level wollen am Mittwochvormittag um 8.30 Uhr vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz demonstrieren.

"Wir wollen die Regierung an ihre Versprechen erinnern, die sie am Anfang der Krise gegeben hat", sagte Betriebsratsvorsitzender Harald Kleedorfer am Dienstag zur APA. Er kündigte auch einen offenen Brief an die Politik an.