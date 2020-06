Fluglinie Level hat Konkursantrag gestellt

Am Freitag hat die Billig-Fluglinie Level wie angekündigt den Konkursantrag gestellt. Eine Wiedereröffnung sei nicht geplant.

Die zum IAG-Konzern gehörende Fluglinie Level Europe GmbH hat wie angekündigt heute, Freitag, am Landesgericht Korneuburg den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das teilten die Gläubigerschützer von Creditreform, KSV1870 und AKV (Alpenländischer Kreditorenverband) mit.

Wiedereröffnung nicht geplant

Level Europe verfügt über Barmittel in Höhe von rund 8,4 Mio. Euro und ist laut Creditreform de facto geschlossen. Eine Wiedereröffnung sei nicht geplant. Von der Pleite sind rund 130 Gläubiger (ohne Ticketgläubiger) sowie 198 Dienstnehmer in Wien und 33 in Holland betroffen. Die Verbindlichkeiten werden mit 12,3 Mio. Euro beziffert - darin sind die Verbindlichkeiten aus Flugverspätungen und gebuchten Flügen, die nicht mehr durchgeführt werden konnten, noch nicht enthalten.