Nach Hackerangriff auf Außenministerium: Vorbereitung auf Cyberangriffe "miserabel"

Nach Angriff auf Außenministerium rufen die NEOS einen Nationalen Sicherheitsrat ein. Sie sehen Österreich Institutionen nicht ausreichend vor Cyberattacken geschützt.

Erster Hacker-Angriff bereits 2014

Hoyos will nun von der Regierung wissen, ob auch andere Systeme infiziert wurden. Seinen Angaben zufolge hat es zuletzt eine Häufung der Angriffe auf das Verteidigungsministerium gegeben. Insbesondere sorge er sich aber um sensible Daten, wie sie etwa bei den Krankenkassen vorliegen, so der NEOS-Abgeordnete: "Brand aus an der einen Stelle heißt nicht, dass es nicht ähnliche Angriffe, vielleicht sogar mit der gleichen Software, wo anders geben kann."