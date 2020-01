Bundesheer hilft bei Abwehr der Cyberattacke auf das Außenministerium

Das Bundesheer unterstützt das Innenministerium bei der Abwehr der immer noch laufenden Cyberattacke auf das Außenministerium.

Der Cyberangriff auf die IT-Systeme des Außenministeriums läuft nach wie vor. Es werde weiterhin "mit Hochdruck" an der Aufklärung und Abwehr der Attacke gearbeitet, sagte Außenamtssprecher Peter Guschelbauer am Dienstag zur APA.

Heer unterstützt Innenministerium bei Abwehr des Cyberangriffs

"Wir erleben gerade einen in dieser Dimension noch nie da gewesenen Cyberangriff auf das Außenministerium, der die Spezialisten des Innenministeriums seit Tagen rund um die Uhr beschäftigt. Wir assistieren ab jetzt per Assistenzeinsatz dem Innenministerium in der Aufklärung und Abwehr dieses enormen Cyberangriffs", sagte Tanner.