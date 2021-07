Nach Gold-Triumph: Heimatgemeinde feiert Olympia-Siegerin Anna Kiesenhofer

Nach der Gold-Fahrt von Anna Kiesenhofer am Sonntag in Tokio gab es im 1.000-Seelen-Ort Niederkreuzstetten nur mehr ein Gesprächsthema. Ihre Mutter Christine wurde schon zehn Minuten vor dem Zieleinlauf mit Glückwünschen überschüttet.

Seit Sonntag ist es in Niederkreuzstetten nicht mehr so wie bisher. In der Weinviertler Marktgemeinde ist jene Frau aufgewachsen, die bei den Sommerspielen in Japan die Radwelt im olympischen Straßenrennen in Erstaunen versetzt hat. Die Triumph-Fahrt von Anna Kiesenhofer zur Goldmedaille haben in Niederkreuzstetten Jung und Alt verfolgt, Mutter Christine Kiesenhofer konnte sich ab zehn Minuten vor dem Zieleinlauf der Glückwünsche kaum mehr erwehren.