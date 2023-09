Nach FPÖ-Reise zu Taliban: ÖVP fordert Hübner-Rücktritt

ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl hat FPÖ-Politiker Johannes Hübner, nach dessen Reise zu den Taliban aufgefordert, seinen Sitz in der Bundeswahlbehörde zurückzulegen.

Sollte Johannes Hübner (FPÖ) nicht aus freien Stücken ausscheiden, müsse Parteichef Herbert Kickl ein Machtwort sprechen, sagte ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl in einer Aussendung am Freitag. "Nur scheint es mittlerweile so, als hätte Kickl zu wenig Durchsetzungsvermögen, um tatsächlich in seiner eigenen Partei durchgreifen zu können."