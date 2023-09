Kickl: "Halte diesen Besuch bei den Taliban für eine unglaubliche Dummheit"

"Ich weiß gar nicht, wie man auf eine solche Idee kommen kann", so FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Herbert Kickl droht wegen des Taliban-Besuchs des freiheitlichen Ex-EU-Abgeordneten Andreas Mölzer und des einstigen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Johannes Hübner mit Konsequenzen. Zwar wolle er mit den beiden nach deren Rückkehr das Gespräch suchen, sagte er am Mittwoch in einer Pressekonferenz, aber: "Meine Antwort ist, dass ich zum Thema Ausschluss nichts ausschließe." Die FPÖ habe nichts mit dem Treffen zu tun gehabt, betonte Kickl.

FPÖ-Chef: "Halte diesen Besuch bei den Taliban für eine unglaubliche Dummheit"

"Ich halte diesen Besuch bei den Taliban für eine unglaubliche Dummheit. Ich weiß gar nicht, wie man auf eine solche Idee kommen kann", kommentierte Kickl die Afghanistan-Reise Mölzers und Hübners und das offizielle Treffen mit dem "Außenminister" des international nicht anerkannten Taliban-Regimes. Zudem merkte er an: "Die beiden Herren, Mölzer und Hübner, das sind keine FPÖ-Politiker, sondern das waren FPÖ-Politiker." Beide "Polit-Pensionisten" hätten weder Bedeutung für, noch Einfluss in der FPÖ.

Kickl will sich mit "Rentnerausflug nach Afghanistan" auseinandersetzen

Dennoch will sich Kickl mit dem "Rentnerausflug nach Afghanistan" auseinandersetzen. "Ich werde warten, bis sie zurückkommen und dann das Gespräch suchen", kündigte der FPÖ-Chef an. Mit Hübner zuerst, sei dieser doch noch nicht so lange im Polit-Ruhestand. Mit Mölzer gebe es ohnehin ein "getrübtes Verhältnis", merkte Kickl an. "Dann schauen wir weiter."