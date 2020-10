Nach Corona-Einbruch: BIP zog in Österreich wieder an

Österreichs Wirtschaft hat sich im dritten Quartal spürbar vom starken Einbruch davor erholt. Auf dem Niveau vom Vorjahr ist sie aber noch nicht.

Mit der Lockerung der Corona -Eindämmungsmaßnahmen wuchs die Konsumnachfrage der Privathaushalte, und die Wertschöpfung der Dienstleistungsbereiche stieg an, erklärte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) am Freitag zu seiner Schnellschätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal. Auch die Industriekonjunktur und die Exportnachfrage erholten sich und nahmen gegenüber dem zweiten Quartal zu.

Anstieg der Wirtschaftsleistung

Die Wertschöpfung in der Industrie stieg im dritten Quartal um 13,0 Prozent, nach 14,3 Prozent Rückgang im zweiten Vierteljahr. In der Bauwirtschaft gab es 6,4 Prozent Zuwachs nach 9,7 Prozent Minus. Besonders kräftig zogen von Juli bis September die davor stark in Mitleidenschaft gezogenen Bereiche Handel, Verkehr und Tourismus ("sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen") an mit +14,5 Prozent nach -14,8 Prozent davor.