Nach brutalem Raub in Wien: Polizei bittet um Hinweise

Nach einem brutalen Raubüberfall in Wien-Penzing sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Vorfall im Bereich der Hauptstraße 105 beobachtet haben könnten. Das Foto zeigt dabei das Auto, das das Opfer zum Tatzeitpunkt fuhr.

Wie bereits gestern berichtet steht ein bislang unbekannter Mann im Verdacht, eine Frau in Wien-Penzing mit einem Messer durch Schnitte im Bauch und Halsbereich verletzt und ihr Bargeld geraubt zu haben. Der Mann sprang dabei vor ihr Auto und attackierte die Frau, als sie aussteigen wollte, um zu helfen. Das geschockte Opfer lies ihr Auto stehen und flüchtete zum Bahnhof "Wien Weidlingau" und fuhr mit dem Zug in die Stadt. Dort begab sie sich in ein Krankenhaus, wo die oberflächlichen Schnitte genäht und die Polizei alarmiert wurde.