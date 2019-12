Brutaler Raub in Wien: Frau aus Auto gelockt und mit Messer verletzt

In Wien-Penzing kam es Sonntagfrüh zu einem brutalen Raub. Ein Mann sprang einer Frau vor das Auto. Als diese ausstieg, bedrohte er sie mit einem Messer und forderte Bargeld. Obwohl diese ihm das Geld aushändigte, fügte der Mann ihr Schnittverletzungen im Bauch- und Halsbereich zu. Im Schock ließ die Frau ihr Auto stehen und fuhr mit dem Zug in ein Wiener Spital.

Das geschockte Opfer lies ihr Auto stehen und flüchtete zum nahegelegenen Bahnhof "Wien Weidlingau" und fuhr mit dem Zug in die Stadt. Dort begab sie sich anschließend selbst in ein Krankenhaus, wo die oberflächlichen Schnitte genäht und die Polizei alarmiert wurde. Die Verletzungen waren ihr zunächst gar nicht bewusst, berichtete Polizei-Pressesprecher Markus Dittrich. Zwar bemerkte sie Blut an den Händen, sie führte das allerdings auf Medikamente zurück, die sie in den vergangenen Tagen eingenommen hatte. Denn laut Beipackzetteln können diese Medikamente Halluzinationen hervorrufen