Nach Brand im Donauzentrum: Schäden im Büroteil gering

Einen Tag nach dem Dachbrand im Wiener Donauzentrum sind die Suche nach der Brandursache und die Schadensaufnahme im Mittelpunkt gestanden. "Das Einkaufszentrum hat im Innenbereich nur geringe Schäden erlitten", teilten die Betreiber mit.

Bauarbeiten am Dach des Wiener Donauzentrums

Das Ermittlungsergebnis zur Ursache des Feuers wird laut Polizei erst in den kommenden Tagen vorliegen. Nach ersten Informationen wurde von einer Entstehung bei Bauarbeiten am Dach ausgegangen. Die Ermittler der Brandgruppe des Landeskriminalamtes werden den ganzen Tag an Ort und Stelle sein, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Dienstag. "Der Brandherd wurde noch nicht lokalisiert." Die Beamten würden bei der Spurensuche von außen nach innen vorgehen.

Wasserschäden im Gebäude gering

Die Wasserschäden im Gebäude seien "erfreulicherweise gering ausgefallen", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Donauzentrums. Aktuell müssten Sicherungsarbeiten am Dach sowie Reinigungsarbeiten im Inneren des betroffenen Bauteils durchgeführt werden. "Das gesamte Center ist regulär geöffnet. Lediglich das Bürohaus 2 und die darin befindlichen Büros bleiben geschlossen", hieß es weiter. Eine Liste aller während der Covid-19-Maßnahmen geöffneten Geschäfte sei auf der Website www.donauzentrum.at zu finden.

Dank an Wiener Berufsfeherwehr

Das Feuer in Wiens größtem Einkaufszentrum war am Montag um 14.00 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr rief zwischenzeitlich Alarmstufe 4 aus und war daher mit bis zu 160 Einsatzkräften und knapp 40 Fahrzeugen gleichzeitig an Ort und Stelle. Insgesamt waren noch mehr Feuerwehrleute im Einsatz, da die Mannschaften wegen der langen Dauer des Einsatzes abgelöst wurden. Gegen 23.00 Uhr gab es "Brand aus", berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Die Nacharbeiten dauerten am Dienstag noch an.