Dachbrand im Wiener Donauzentrum unter Kontrolle

Nach stundenlanger Brandbekämpfung konnte der Dachbrand im Wiener Donauzentrum am Montagabend unter Kontrolle gebracht werden. Im Einsatz standen 160 Feuerwehrleute.

Brand im Wiener Donauzentrum: Alarmstufe 4 ausgerufen

Aufgrund von rund 160 zum Einsatz gekommenen Feuerwehrleuten wurde im Laufe des Nachmittags zwangsläufig Alarmstufe 4 ausgerufen. Zu diesem Zeitpunkt waren nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber der APA - Austria Presse Agentur 39 Feuerwehr-Fahrzeuge an Ort und Stelle. Der Bereich rund um das DZ wurde großräumig gesperrt. Der in Flammen gestandene Dachteil war schon vor gut 13 Monaten betroffen, als ein Brand des Einkaufszentrums die Wiener in Atem gehalten hatte.