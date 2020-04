Brand im Wiener Donauzentrum: Großeinsatz der Feuerwehr

Am Montagnachmittag brach im Wiener Donauzentrum in der Donaustadt ein Brand im Dach des Einkaufszentrums aus. Die Wiener Berufsfeuerwehr hat Alarmstufe 3 ausgerufen.

Wie die Rathauskorrespondenz am Montagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, brach am Dach des Wiener Donauzentrums ein Brand aus. Derzeit ist das größte Einkaufszentrum Wiens wegen des Covid-19-Gesetzes geschlossen. Die Feuerwehr hat Alarmstufe 3 ausgerufen, derzeit stünden 90 Mann im Einsatz.