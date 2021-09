Nach Bluttat in Wien-Favoriten: Mehr Schutz von Frauen gefordert

Rufe nach Verbesserungen im Gewaltschutz sind nach der Tötung von zwei Frauen in Wien-Favoriten wieder laut geworden.

Frauenring fordert Krisenstab, SPÖ Erhöhung von Gewaltschutzmitteln

FPÖ kritisiert Asyl- und Abschiebepraxis von Gewalttätern

"Femizide sind keine Einzelfälle, sondern haben System. Sie sind die extremste Form von patriarchaler Gewalt", sagte Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien. Zehn der heuer schon 21 Frauenmorde in Österreich seien in Wien begangen worden, so die Gemeinderätin, die zudem darauf verwies, dass es das "Projekt StOP Stadtteile ohne Partnergewalt" bald in Favoriten geben werde.