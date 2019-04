Nach "Bevölkerungsaustausch"-Sager: Sellner hat Strache wieder gern

Der Ärger von Identitären-Chef Martin Sellner über Vizekanzler HC Strache war nur von kurzer Dauer. Nach dem "Bevölkerungsaustausch"-Sager von Strache in der Kronen-Zeitung ist der Identitäre wieder vom FPÖ-Chef begeistert.

Der Chef der Identitären Bewegung Österreichs, Martin Sellner, hat sich über die jüngsten Aussagen von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum “Bevölkerungsaustausch” begeistert gezeigt. Während die Abgrenzung der FPÖ gegenüber der IBÖ infolge der Spenden-Affäre des Attentäters von Christchurch noch für einen Riss zwischen den Aktivisten und der Partei sorgte, zeigte sich Sellner nun wieder versöhnt.

FPÖ grenzte sich von den Identitären ab Nachdem sich die Parteispitze gegenüber den Identitären deutlich abgegrenzt hatte, habe er Angst gehabt, dass es kein FPÖ-Politiker mehr wagen würde, vom “großen Austausch” zu sprechen, sagte Sellner in einem am Sonntag veröffentlichten Youtube-Video. “Nun spricht nicht ein kleiner Funktionär vom Bevölkerungsaustausch, sondern der Parteichef schlechthin”, frohlockte der Chef der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Bewegung.

Sellner zitierte in seinem Videoblog Straches entsprechende Aussagen aus der Sonntags-“Krone” (“Deshalb gehen wir den Weg für unser Heimatland Österreich, den Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch, konsequent weiter, wie es die Menschen von uns auch erwarten.”). “Strache selbst bringt hier, ohne Not, aus eigener Kraft und eigener Mitte, den Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch als zentrales Ziel der FPÖ vor. Kein einziges Mal hackt er auf die IB hin , so wie Norbert Hofer das macht (…)”, freute sich Sellner.

“Bevölkerungsaustausch” sei “Begriff der Realität” Besonders erfreut zeigte sich der IBÖ-Obmann darüber, dass Strache den Vorhalt zurückgewiesen hatte, der Begriff des “Bevölkerungsaustausches” sei ein Begriff der rechtsextremen Szene. “Das ist ein Begriff der Realität”, hatte der Vizekanzler auf eine entsprechende Frage gegenüber der “Krone” erklärt.

“Was soll man da noch sagen? Das ist hervorragend, völlig richtig und wahr und es nimmt mir eine der größten Ängste der letzten Wochen”, so Sellner. Denn: “Meine größte Angst war nicht um diese Prozesse, um die IB, (…) meine größte Angst war, dass wir in Österreich metapolitisch zurückfallen, um Jahre, und es den Linken gelingt, den Diskurs über den großen Austausch, den Bevölkerungsaustausch, die Demografie, zu verunmöglichen, und durch die Nazi-Hysterie die FPÖ hineinzutreiben in das Schweigen über dieses Verbrechen, das stattfindet. Das haben sie nicht geschafft. Die IB wird nicht zerbrechen an der Repression. Die FPÖ wird ihre Sprache, ihre Inhalte und Botschaften nicht ändern und das gibt mir große Hoffnung für die Zukunft”.

“Sehr gute Nachrichten” für Sellner “Ich danke Strache, dass er das gesagt hat”, denn damit schütze er auch das “gesamte patriotische Vorfeld”, das auch den “Bevölkerungsaustausch” kritisiert, so Sellner. “Alles in allem sind das sehr gute Nachrichten.”

Dass die FPÖ sich von der Identitären Bewegung distanziert hat, sei zwar ein Problem, bedauerte der IBÖ-Obmann. Gleichzeitig zeigte er dafür aber Verständnis, denn die Partei wolle sich eben nicht in “Geiselhaft” der IBÖ nehmen lassen. Dieses “absolut getrennte” Vorgehen sei auch richtig und wichtig, meinte er.

Zum Abschluss des Videos fügte Sellner begeistert den aktuellen “extrem gelungenen” EU-Wahlwerbespot an seine Aufnahme an, über den man sich nach Straches “großartigem Interview”, in dem er sich “kein bisschen gebeugt” habe, nun auch freuen könne. “Die Patrioten müssen die stärkste Fraktion im europäischen Parlament werden”, so Sellner.