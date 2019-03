Identitären-Chef Sellner verliert US-Visum: Beschwerde bei HC Strache

Ärger bei Identitären-Chef Martin Sellner: Auf Twitter richtete er eine Beschwerde an HC Strache, weil ihm sein ESTA-Visum für die Einreise in die USA aufgrund seines "Hintergrunds" verweigert wurde.

Dem Obmann der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), Martin Sellner, ist das ESTA-Visum für die Einreise in die USA verweigert worden. Das erklärte der rechtsextreme Aktivist am Donnerstag in einem Posting auf dem sozialen Kurznachrichtendienst “Twitter”. Kritik übte er an der FPÖ: “Danke @HCStracheFP für die tolle Rechtsstaatlichkeit”, so Sellner.