"Keine Toleranz": Auflösung der Identitären Bewegung wird geprüft

Nachdem die Identitären eine finanzielle Spende des Christchurch-Attentäters erhalten haben, verspricht die Regierung eine schonungslose Aufklärung in der Causa. Auch die Auflösung der Organisation werde geprüft.

Nach dem Bekanntwerden einer Spende des Neuseeland-Attentäters an die österreichischen rechtsextremen “Identitären” prüft die Bundesregierung nun die Auflösung der Organisation. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat an. Es gebe “keine Toleranz für gefährliche Ideologien, ganz gleich, aus welcher Ecke sie kommen”.

Man könne eine finanzielle Unterstützung und somit Verbindung des neuseeländischen Attentäters mit den Identitären bestätigen, sagte Kurz. Egal welche Art von Extremismus, “sowas darf keinen Platz in unserem Land und in unserer Gesellschaft haben”, und so etwas dürfe “niemals toleriert werden”.

Auch die SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz zeigte sich angesichts der Ankündigung der Regierung “skeptisch”. “Glaubwürdig ist die Regierung in dieser Sache erst dann, wenn sie Fakten schafft und Konsequenzen zieht, glaubwürdig gegen Rechtsextreme vorgeht und auch Regierungsinserate in rechte Medien stoppt, in denen bekanntlich auch Identitäre in den Redaktionen sitzen”, so Schatz in einer Aussendung. Den Stopp von Inseraten in Magazinen, die den rechtsextremen “Identitären” nahe stehen, forderte auch SOS Mitmensch.