Nach Bedrohung von Frau in Wien: Verdächtiger geschnappt

Die Polizei hat einen Verdächtigen, der eine Frau in Wien-Favoriten mit einer Waffe bedroht haben soll, gefasst. Der Mann wurde angezeigt, er bestreitet die Vorwürfe.

Fahndung nach Verdächtigem nach Drohung in Wien-Favoriten

Polizei schnappt Verdächtigen nach Drohung in Wien-Favoriten

Nun bestreitet der Mann die Vorwürfe komplett. Die Polizei traf den Bulgaren laut Gass an seiner Wohnadresse in Favoriten an. Er sagte, er sei nie an der Adresse der Frau gewesen. Auch eine Waffe wurde nicht gefunden. Der 38-Jährige und die Frau dürften in der Vergangenheit eine Beziehung gehabt haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der schweren Nötigung ermittelt, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.