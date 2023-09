Frau in Wien-Favoriten mit Waffe bedroht: Fahndung

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann der am Donnerstagvormittag eine Frau in Wien-Favoriten mit einer Schusswaffe bedroht haben soll.

Die Frau gab beim Notruf an, am Donnerstag gegen 9.00 Uhr im zehnten Bezirk von dem Mann mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Der Beschuldigte halte sich womöglich noch im Stiegenhaus auf, so die Frau.