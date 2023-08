Nach Beach-EM in Wien: Donauinsel könnte 2025 Multi-Sportevent erleben

Die Wiener Donauinsel ist bis Sonntag Austragungsort der Beachvolleyball-Europameisterschaft 2023. Für 2025 plant Hannes Jagerhofer ein Multi-Event mit fünf Sportarten.

Nach vierjähriger Abstinenz kehrt das jährlich ausgetragene Beach-Volleyball-Event von Veranstalter Hannes Jagerhofer mit der Europameisterschaft wieder auf die Wiener Donauinsel zurück. Ab 2025 plant der 61-jährige Unternehmer sogar eine Ausdehnung auf ein Multi-Sportevent mit weiteren olympischen Sportarten, wie er am Mittwoch bei der Eröffnungs-Pressekonferenz der EM betonte: "Wir wollen auf der Donauinsel eine Veranstaltung für fünf hochrangige Sportarten schaffen."

Zusage für Jagerhofer

Von den Kletterern habe Jagerhofer schon eine Zusage erhalten, diese könnten auch schon 2024 im Rahmen einer "Exhibition" an der Veranstaltung teilnehmen. Für das kommende Jahr befindet sich der 61-Jährige allerdings noch auf der Suche nach einem Ausweichstandort für das Beach-Event. Die enge Termintaktung aufgrund der olympischen Spiele in Paris und die begrenzte Verfügbarkeit des Veranstaltungsortes wegen des Donauinselfestes mache dies unumgänglich.

Unterstützung für das Projekt ab 2025 erhielt Jagerhofer auch schon vonseiten der Politik. "Das kann zu einem Übertragungseffekt auf die anderen Sportarten führen. Es ist ein gemeinsames Vorhaben, was wir gerne unterstützen wollen", sagte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler.

Beachvolleyball-EM steigt auf Wiener Donauinsel

Besonder erfreut zeigte sich Jagerhofer am Mittwoch auch darüber, dass das Beach-Event, nachdem es die letzten zwei Jahre pandemie-bedingt in abgespeckter Form auf dem Heumarkt stattgefunden hatte, mit der EM wieder auf die Donauinsel zurückkehrt. "Es ist alles speziell, alles hat seinen eigenen Charakter. Aber auf der Donauinsel ist alles noch einmal größer", sagte der 61-Jährige. Insgesamt 49.000 Quadratmeter umfasst das Areal. Am Center Court, auf dem 44 LKW-Ladungen Sand aufgeschüttet wurden, finden rund 5.500 Besucher platz. Zudem ist das Event trotz des auf der Donauinsel erstmals eingeführten Ticketsystems bereits ausverkauft.