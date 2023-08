Beachvolleyball-EM 2023 in Wien: Die Ergebnisse der Damen im Überblick

Die Beachvolleyball-EM 2023 in Wien hat 56 Matches bei den Damen im Gepäck. Die Ergebnisse aller Spiele finden Sie hier im Überblick.

Die Beachvolleyball-EM 2023 in Wien geht bei den Damen am Mittwoch (2.8.) los. Drei Tage später findet am Center Court bereits das Finale statt.