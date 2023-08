Alle Bilder von der Beach-Volleyball-EM 2023 in Wien

Von 2. bis 6. August steigt auf der Wiener Donauinsel die Beach-Volleyball-EM 2023. Hier finden Sie alle Bilder von den Spielen und der Stimmung der Fans auf den Courts.

Den Zeitraum vom 2. bis zum 6. August hat sich der ein oder andere Fan möglicherweise rot im Kalender markiert, denn an diesen Tagen geht in Wien die Beach-Volleyball-EM 2023 über die Bühne. Bei den Damen gib es schon am ersten Tag zahlreiche Duelle, bei den Herren fällt der Startschuss an Tag 2.