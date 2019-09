Nach Austria-Blamage: Stöger schaltet nicht in den Panikmodus

Mit der 2:5-Niederlage gegen WSG Tirol im Cup hat die Krise der Wiener Austria eine neue Dimension erreicht. Am Werk sei eine Mannschaft gewesen, "die kein Herz hat, kein Leben in sich", ätzte die violette Ikone Herbert Prohaska.

Prohaska kritisierte Austria Wien scharf

In seiner Rolle als ORF-Experte urteilte Prohaska am Mittwoch scharf. "Bei aller Wertschätzung für die Tiroler Mannschaft, aber die mussten ja heute nicht großartig spielen, um in dieser Höhe zu gewinnen, sondern die mussten nur laufen und die sich bietenden Möglichkeiten nutzen", meinte der 64-Jährige, der als Spieler und Trainer mit der Austria über ein Dutzend Titel gewonnen hatte.

"Wenn sie so weiterspielen, dann wird es dramatisch für diesen Club, denn dann kommst du von da unten nie und nimmer heraus", sagte Prohaska. Der Ex-ÖFB-Teamchef würde als Trainer der Violetten in diesem Moment nicht mehr weitermachen, gestand er während der TV-Übertragung. Die Frage sei, "ob Ilzer, wenn er das heute gesehen hat, ob er selbst bereit wäre weiterzumachen - also ich wäre es nicht".

Trainer Ilzer zeigt sich kämpferisch

"Zwischen Spielern und Trainer passt es"

Nächster Gegner für die Austria: RB Salzburg

Dort steht am Samstag das Auswärtsmatch bei Spitzenreiter Salzburg auf dem Programm - für Klein "das schwerste Spiel des Jahres". Man gehe "nicht gerade mit Selbstvertrauen in die Partie". So mancher Befürchtung zum Trotz, das Spiel könnte zweistellig für Salzburg ausgehen, will sich Stöger aber noch Zeit geben, um an fundamentalen Schrauben zu drehen. Erst "nach den Spielen in Salzburg und gegen Sturm werden wir Bilanz ziehen und unsere Strategie besprechen", kündigte der Sport-Vorstand an.