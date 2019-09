WSG Wattens deklassiert die Wiener Austria im Cup

Die Wiener Austria musste gegen Wattens in der zweiten Runde des ÖFB-Cups eine 5:2-Niederlage hinnehmen. Zum Matchwinner avancierte sich der erst 19-jährige Kelvin Yeboah, der für den WSG gleich viermal einlochte.

Wattens-Stürmer Kelvin Yeboah hat die Wiener Austria im Alleingang aus dem Fußball-Cup geschossen. Der Sohn des ehemaligen ghanaischen Teamspielers Anthony Yeboah traf beim 5:2-(1:1)-Sieg in der zweiten Runde am Mittwoch im Viererpack (10., 54., 58., 70.) und vertiefte die Krise der Veilchen damit weiter.

Austria Wien mit dem frühen Ausgleich

Die Austria, die im Vergleich zum jüngsten 2:0 in Altach nur Thomas Ebner durch James Jeggo ersetzte, reagierte aber gut. Drei Minuten später schloss Goalgetter Christoph Monschein nach Schuss von Alexander Grünwald und einem Abpraller zum 1:1 ab. Eine echte Steigerung in Violett blieb danach aber aus, es war die einzige brauchbare Phase der Gäste, die in der Offensive keine nennenswerten Chancen verzeichneten.